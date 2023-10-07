162 мигранта пытались уплыть в Европу на 7-метровом баркасе

Судно организации "Врачи без границ" спасло у берегов Ливии 162 человека. Баркас, на котором мигранты плыли в Европу, был сильно перегружен, а находившиеся на его борту люди просили о помощи. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Поисково-спасательное судно международной неправительственной организации "Врачи без границ" приняло на борт у берегов Ливии 162 мигранта, в том числе 17 женщин и 29 несовершеннолетних. Представители организации сообщили, что семиметровый деревянной баркас, на котором передвигались мигранты — в основном граждане Сирии и Египта — был перегружен, на нём отсутствовала какая-либо навигационная система. Сейчас на зафрахтованном "Врачами без границ" судне Geo Barents находятся 258 человек.

Более 500 нелегальных мигрантов прибыли на Канарские острова за последние сутки, сообщила в пятницу Гражданская гвардия Испании. По официальным данным, самый западный остров архипелага Иерро с населением десять тысяч человек принял за неделю около 1200 мигрантов. Примерно половина из них была перевезена на Тенерифе, так как у местных властей отсутствовали возможности для размещения такого количества прибывших.

Ранее власти Израиля заявили, что нашли лодку у побережья Средиземного моря недалеко от города Нетания. На борту не было пассажиров, лишь нашли личные вещи, еду, воду и проездные документы, в том числе трёх граждан из Сомали.

Глава Римско-католической церкви подверг критике правительства стран, проводящих жёсткую миграционную политику. Он призвал помогать беженцам и "не оставлять их в руках жестоких торговцев людьми".

По данным международной организации по миграции ООН, в этом году Средиземное море пересекли более 187 тысяч человек, и группа зафиксировала 2093 смерти по центрально-средиземноморскому маршруту.

Мигранты часто совершают опасный переход на маленьких неустойчивых лодках. Многие приплывают из Африки, спасаясь от конфликта или в поисках лучшей жизни в Европе.