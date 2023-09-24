  • 24 Сентября, 16:32
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Не оставляйте их в руках торговцев людьми: Папа Римский призвал помогать беженцам

Сегодня, 15:17
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sib-catholic.ru Сегодня, 15:17
Сегодня, 15:17
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Фото: sib-catholic.ru

Глава Римско-католической церкви подверг критике правительства стран, проводящих жёсткую миграционную политику, и призвал помогать беженцам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EuroNews.

В воскресенье Католическая церковь отмечает Всемирный день мигрантов и беженцев.

Актуальная в Европе тема миграции обсуждалась на встрече папы римского Франциска с епископами из стран Средиземноморья и Ближнего Востока в Марселе. 

Возвращаясь из Франции в Ватикан, глава Римско-католической церкви подверг критике правительства стран, проводящих жесткую миграционную политику.

"Мигрантов нужно приветствовать, сопровождать, поощрять и интегрировать. Если вы не можете принять в своей стране, сопровождайте и интегрируйте их в их родных странах, но не оставляйте в руках жестоких торговцев людьми", — сказал понтифик.

Слова Папы Римского расходятся с политикой многих европейских правительств, закрывающих двери для мигрантов, причем не только тех, что ассоциируются с ультраправыми, например, Италии. 

Не так давно правительство Франции подверглось критике за отказ принять мигрантов, прибывших на остров Лампедуза.

Вскоре просители убежища в Италии должны будут вносить залог в размере без малого пяти тысяч евро, чтобы избежать помещения в центры приёма беженцев на время рассмотрения их заявки. 

 

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