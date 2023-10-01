Судно с мигрантами выбросило на берег в Израиле, судьба пассажиров неизвестна
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В воскресенье на пляж в Израиле выбросило резиновую лодку, на борту которой никого не было, кроме вещей потенциальных мигрантов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.
Израильские власти заявили, что нашли лодку у побережья Средиземного моря недалеко от города Нетания. На борту были кучи личных вещей, еды, воды и проездных документов, в том числе трёх граждан из Сомали.
Полиция заявила, что прочёсывает близлежащие воды в поисках выживших, и опубликовала фотографию лодки. Среди предметов, которыми был покрыт пол лодки, были вещи, похожие на одежду, воздушный насос и несколько самодельных надувных спасательных кругов.
Полиция сообщила, что проверка проездных документов все еще продолжается.
По данным Международной организации по миграции ООН, в этом году Средиземное море пересекли более 187 000 человек, и группа зафиксировала 2093 смерти по центрально-средиземноморскому маршруту.
Мигранты часто совершают опасный переход на маленьких неустойчивых лодках. Многие приплывают из Африки, спасаясь от конфликта или в поисках лучшей жизни в Европе.
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