Судно с мигрантами выбросило на берег в Израиле, судьба пассажиров неизвестна

В воскресенье на пляж в Израиле выбросило резиновую лодку, на борту которой никого не было, кроме вещей потенциальных мигрантов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Израильские власти заявили, что нашли лодку у побережья Средиземного моря недалеко от города Нетания. На борту были кучи личных вещей, еды, воды и проездных документов, в том числе трёх граждан из Сомали.

Полиция заявила, что прочёсывает близлежащие воды в поисках выживших, и опубликовала фотографию лодки. Среди предметов, которыми был покрыт пол лодки, были вещи, похожие на одежду, воздушный насос и несколько самодельных надувных спасательных кругов.

Полиция сообщила, что проверка проездных документов все еще продолжается.

По данным Международной организации по миграции ООН, в этом году Средиземное море пересекли более 187 000 человек, и группа зафиксировала 2093 смерти по центрально-средиземноморскому маршруту.

Мигранты часто совершают опасный переход на маленьких неустойчивых лодках. Многие приплывают из Африки, спасаясь от конфликта или в поисках лучшей жизни в Европе.