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instagram.com/jenis_qasymbek Сегодня, 21:52
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Сегодня, 21:52
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Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

15 дворцов школьников построят в Астане

В Астане в ближайшие несколько лет построят 24 новых школы и 15 дворцов школьников. Об этом на своей странице в Instagram написал аким столицы Женис Касымбек.

"Наряду со строительством объектов систем жизнеобеспечения также строим социальные объекты. Сегодня ознакомился с ходом строительства ряда школ и Дворца школьников. К примеру, на данный момент ведется строительство 14 школ, 11 из них откроем в течение нового учебного года", — написал аким.

Он отметил, что новые школы расположены как в новых строящихся районах, так и на правом берегу и в жилых массивах. Кроме того, часть из них заменят аварийные школы.

"Также по поручению Главы государства в ближайшие два года в Астане в рамках нацпроекта "Комфортные школы" будет построено 24 школы. Они позволят создать почти 90 тысяч ученических мест (в 2 смены). Этим летом также откроем Дворец школьников. пятиэтажное здание расположено по проспекту Туран, и строится за счет привлечения частных инвестиций. Площадь составляет 7500 квадратных метров, помимо спортивных и творческих залов будет 25-метровый бассейн. Кроме того, для большего охвата детей в течение трех лет планируем построить 15 Дворцов школьников. Пять из них начнём строить уже этой осенью", — пообещад Женис Касымбек.

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Сегодня, 21:52
211
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