15 дворцов школьников построят в Астане

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

В Астане в ближайшие несколько лет построят 24 новых школы и 15 дворцов школьников. Об этом на своей странице в Instagram написал аким столицы Женис Касымбек.

"Наряду со строительством объектов систем жизнеобеспечения также строим социальные объекты. Сегодня ознакомился с ходом строительства ряда школ и Дворца школьников. К примеру, на данный момент ведется строительство 14 школ, 11 из них откроем в течение нового учебного года", — написал аким.

Он отметил, что новые школы расположены как в новых строящихся районах, так и на правом берегу и в жилых массивах. Кроме того, часть из них заменят аварийные школы.