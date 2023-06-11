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14-летний казахстанец стал абсолютным чемпионом международного теннисного турнира в Ереване
В Ереване завершился турнир серии ITF Juniors J30 TSAGHADZOR GOLDS'S GYM CUP 1 среди игроков до 18 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
14-летний Зангар Нурланулы показал феноменальный теннис, выиграв соревнование в одиночном и в парном разрядах. В финале одиночки казахстанец обыграл первую ракетку турнира, чеха Якуба Смычека со счётом 7:5, 6:1.
На пути к трофею самым зрелищным у Зангара получился матч против одного из лидеров австрийской юниорской сборной Максимилиана Хейдельмайера. Зангар вырвал победу в трехсетовом поединке.
В решающем сете казахстанец разгромил оппонента со счетом 6:0. С австрийцем наш юный теннисист праздновал победу и в паре, обыграв в финале россиян Колобова и Малмыгина - 6:7, 6:4, 10:6.
Тем самым, Нурланулы выиграл свой уже второй титул в одиночке под эгидой международной федерации тенниса.
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