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120 тысяч долларов отдал мошенникам житель Астаны
Бизнесмен из Астаны отдал мошенникам 120 тысяч долларов. Чтобы вернуть деньги силовики провели спецоперацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что мошенники получили деньги очень просто. Они позвонили предпринимателю и, представившись знакомыми компаньонами по бизнесу, попросили в долг 120 тысяч долларов США.
"Поверив звонившему, потерпевший сообщил, что на днях будет в Алматы и сам передаст указанную сумму по обговорённому условию передачи денег. По приезде в город он встретился с ранее незнакомым мужчиной, которому и передал деньги. Через несколько дней потерпевший решил позвонить своему знакомому и спросить о возврате долга, на что последний сообщил, что никаких денег он у него не занимал", - рассказали детали дела полицейские.
Подозреваемых задержали и водворили в ИВС. Проводится проверка на причастность задержанных к другим ранее совершённым подобным преступлениям.
"Лиц ставшими жертвами аналогичного обмана, просим обращаться в департамент криминальной полиции МВД по телефонам: 72-23-67, 71-40-86, 72-21-74 и 72-22-45", - обратились полицейские к казахстанцам.
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