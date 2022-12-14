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  • 117 участников массовых беспорядков и грабежей осудили на реальные сроки после январских событий в РК
Иллюстративное фото Сегодня, 19:14
139
Сегодня, 19:14
139
Фото: Иллюстративное фото

117 участников массовых беспорядков и грабежей осудили на реальные сроки после январских событий в РК

Следователи практически завершили работу по уголовным делам, касающимся январских событий в Казахстане. Реальные сроки получили 117 участников беспорядков, передаёт BaigeNews.kz.

"Производством окончено 1 156 уголовных дел, из них в отношении 627 обвиняемых дела направлены в суды. Уже осуждено 579 лиц, из них 462 приговорены к наказаниям, не связанным с лишением свободы. К реальным срокам лишения свободы осуждены 117 лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как участие в массовых беспорядках, грабежи, кражи с незаконным проникновением в помещения, хищение оружия, а также распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения", - сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее в ведомстве сообщили о том, какие объекты разрушены в ходе беспорядков, сколько человек погибли и сколько денег потратят на восстановление зданий департаментов полиции в трёх регионах.

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#январская трагедия #Генпрокуратура #расследование
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:14
139
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