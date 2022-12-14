В Генпрокуратуре пригрозили распространителям ложной информации о погибших во время январских событий

Фото: vlast.kz

В Генеральной прокуратуре назвали точное количество граждан, погибших во время январских событий в Казахстане, и пригрозили тем, кто распространяет о жертвах трагедии ложную информацию, передаёт BaigeNews.kz.

"В социальных сетях публикуются посты относительно недостоверности количества погибших граждан в период "январской трагедии". Официально заявляем, что во время январских событий погибло 238 граждан. Органами следствия по каждому факту смерти зарегистрированы досудебные производства. Количественные данные о погибших достоверны, перепроверены в рамках проведенных досудебных расследований", - сообщил замначальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

Он напомнил, что в Уголовном кодексе за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность.

"Просим доверять только официальным источникам и призываем не распространять недостоверные сведения", - сказал прокурор.