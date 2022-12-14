На восстановление зданий департаментов полиции выделено 2,7 миллиарда тенге

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Деньги на восстановление зданий департаментов полиции, пострадавших во время январских событий, выделили из резерва правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"На восстановление зданий департаментов полиции Алматы, Алматинской и Жамбылской областей из резерва правительства выделено 2,7 миллиарда тенге", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве напомнили, что массовые беспорядки повлекли за собой человеческие жертвы. Законодательство гарантирует выплату компенсации пострадавшим от таких преступлений за счет государственного бюджета.

На сегодня пострадавшим в ходе январских событий субъектам бизнеса государством выплачено уже порядка 14,6 миллиарда тенге.