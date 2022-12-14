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  • На восстановление зданий департаментов полиции выделено 2,7 миллиарда тенге
BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 18:17
72
Сегодня, 18:17
72
Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

На восстановление зданий департаментов полиции выделено 2,7 миллиарда тенге

Деньги на восстановление зданий департаментов полиции, пострадавших во время январских событий, выделили из резерва правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"На восстановление зданий департаментов полиции Алматы, Алматинской и Жамбылской областей из резерва правительства выделено 2,7 миллиарда тенге", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве напомнили, что массовые беспорядки повлекли за собой человеческие жертвы. Законодательство гарантирует выплату компенсации пострадавшим от таких преступлений за счет государственного бюджета.

На сегодня пострадавшим в ходе январских событий субъектам бизнеса государством выплачено уже порядка 14,6 миллиарда тенге.

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#январские события #полиция #Генпрокуратура #компенсация
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:17
72
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