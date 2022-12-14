Разрушено 1 466 зданий: о расследовании январских событий рассказали в Генпрокуратуре

В Генпрокуратуре отчитались о результатах расследования январских событий и перечислили все объекты в регионах Казахстана, разгромленные во время январских событий, передаёт BaigeNews.kz.

Всего правоохранительными органами зарегистрировано более 5 тысяч уголовных дел. За период расследования проведено 4,5 тысячи экспертных исследований.

По факту участия и организации массовых беспорядков зарегистрировано 131 досудебное производство. За совершение данных преступлений подозреваемыми признано 931 лицо, содержатся под стражей - 96, осуждено - 471.

"Следствием установлено, что был осуществлён организованный подвоз подручных средств для совершения насилия в отношении мирных граждан и полицейских - арматуры, палок, брусчатки, камней, коктейлей "Молотова", для поджогов зданий доставляли автомобильные шины и бензин. 5 января с 6:00 до 23:00 совершены нападения на здания в Алматы: акимат города, резиденция, аэропорт, офисы телеканалов "Хабар", "Казахстан", "Мир 24" и здание Управления правовой статистики и специальных учётов", - сообщили в Генпрокуратуре.

В Шымкенте в тот же день повреждены здания акимата города, выставочного центра "Көрме", дома культуры "Түркістан Сарайы", драматического театра имени Ж.Шанина, отделов полиции Аль-Фарабийского и Каратауского районов, Абайской районной прокуратуры.

В Таразе нападения совершены на здания акиматов области и города, департаментов полиции и КНБ, городских отделов и Управлений полиции.

В Талдыкоргане повреждены и захвачены здания акиматов области и города, резиденции акима области, департаментов полиции и КНБ, городских отделов и Управлений полиции.

В Кызылорде совершены вооруженные нападения на здание Управления полиции города, областного и городского судов и попытка захвата здания департамента полиции области.

В других городах разрушено 1 466 зданий и учреждений, из них 1 395 объектов бизнеса и 71 госучреждение.