10 казахстанских теннисистов завершают сезон в топ-100 мировых рейтингов

Подходит к концу очередной теннисный сезон. Казахстанцы в нём показали высокие результаты. Сразу 10 спортсменов вошли в топ-100 мировых рейтингов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.



В рейтинге WTA одиночного разряда Елена Рыбакина расположилась на четвёртой строчке, а Юлия Путинцева - на 69-й. В парном разряде Анна Данилина занимает 56-ю позицию.



У мужчин в рейтинге АТР Александр Бублик стал 32-й ракеткой мира. Лидер мужской сборной Казахстана в парном разряде Александр Недовесов завершит год на 44-м месте, Андрей Голубев – 61-й.



В юниорском мировом рейтинге ITF сразу два казахстанца в топ-100. Амир Омарханов занимает 57-ю строчку, Асылжан Арыстанбекова – 66-я.



В рейтинге Tennis Europe среди игроков до 14 лет Ева Корышева 50-я ракетка мира, а Томирис Нуржан – 91-я.