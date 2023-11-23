  • 23 Ноября, 20:57
  • BAIGENEWS

10 казахстанских теннисистов завершают сезон в топ-100 мировых рейтингов

Сегодня, 20:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ktf.kz Сегодня, 20:53
Сегодня, 20:53
44
Фото: ktf.kz
Подходит к концу очередной теннисный сезон. Казахстанцы в нём показали высокие результаты. Сразу 10 спортсменов вошли в топ-100 мировых рейтингов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В рейтинге WTA одиночного разряда Елена Рыбакина расположилась на четвёртой строчке, а Юлия Путинцева - на 69-й. В парном разряде Анна Данилина занимает 56-ю позицию.

У мужчин в рейтинге АТР Александр Бублик стал 32-й ракеткой мира. Лидер мужской сборной Казахстана в парном разряде Александр Недовесов завершит год на 44-м месте, Андрей Голубев – 61-й.

В юниорском мировом рейтинге ITF сразу два казахстанца в топ-100. Амир Омарханов занимает 57-ю строчку, Асылжан Арыстанбекова – 66-я.

В рейтинге Tennis Europe среди игроков до 14 лет Ева Корышева 50-я ракетка мира, а Томирис Нуржан – 91-я.

Самое читаемое

Наверх