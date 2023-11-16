Новый ледовый комплекс в Кокшетау стал объектом земельного спора

Весной этого года в Кокшетау сдали в эксплуатацию крытую ледовую арену, но там до сих пор никто не занимается. В последнее время к инвестиционному проекту стали появляться все новые вопросы. Например, почему землю под ним застройщику передали по кадастровой, а значит, сниженной стоимости? Зачем госорганы выделили площадь в четыре гектара, в то время как сам крытый корт занимает менее четвертой части? Почему участок поделили на два и что собираются строить на втором? И почему антикор-волонтеры считают, что это отработанная схема присвоения земель из госфонда. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал всех участников реализации инвестиционного проекта.

"Льда нет, воду слили"

Забегая вперёд, отметим, что в этой истории все стороны утверждают разное, порой прямо противореча друг другу. Казалось бы, один город и один проект, общий механизм и общая задача – обеспечить город новой ледовой ареной современного уровня. Но так случилось, что партнеры по амбициозному инвестпроекту рассорились и обещают разбираться в суде.

Итак, крытая ледовая арена в микрорайоне Сарыарка 2/12 в Кокшетау появилась весной этого года. Проект, как водится, презентовали с помпой – при участии первых лиц области области и города, прессы, общественности. Тогда журналисты уточняли, что Дворец спорта "Бурабай" не может вместить всех желающих, и родителям приходится вести малышей на тренировки с рассветом. Площадь спортивного комплекса – почти 2,3 тысячи квадратных метров, возвели его за счет частных инвестиций.

"Здесь акмолинцы могут заниматься хоккеем с шайбой, фигурным катанием, шорт-треком и керлингом. В помещении предусмотрены пять раздевалок, тренерские кабинеты и медицинский кабинет. Также будет кабинет для администрации и кафе для посетителей с видом на корт", – информировали местные масс-медиа. Также сообщалось, что современная ледовая арена оснащена профессиональным оборудованием для заливки и обработки льда, системой охлаждения ледового поля и специальными машинами. Благодаря этому крытый корт может функционировать круглый год.

Некоторые СМИ тогда даже сообщали, что уже активно ведется набор на кружки, но вот уже на носу зима, а комплекс по-прежнему закрыт. Ледовая арена не распахнула свои двери ни для спортсменов, ни для горожан.

Снаружи спортивный объект напоминает просторное ангарное помещение, а сбоку – большая, пока не освоенная территория. Охранник, завидев журналиста, погасил в холле свет и вышел на улицу. По его словам, до недавнего времени здесь занимались только воспитанники хоккейного клуба "Арлан". Но и они, по-видимому, вернулись во Дворец спорта "Бурабай".

"Сейчас льда нет, воду слили", – пояснил сотрудник. Зайти вовнутрь он не разрешил, провести экскурсию само собой наотрез отказался.

Что построят на трех с лишним гектарах?

Между тем, загадочный инвестпроект заставляет задаваться все новыми вопросами. Буквально на голом месте ледовую арену построили достаточно быстро, так почему она остается недоступной для населения? Известно, что корт строила частная компания, при партнерстве социально-предпринимательской корпорации Kokshe. От первой – деньги, от второй – земля. Проект этот – инвестиционный и имеет социальную значимость. Или со временем он превращается в коммерческий? И, наконец, что планируется строить на свободной от корта территории?

Недавно проектом заинтересовались эксперты республиканского общественного объединения "Әділдік жолы". Они усмотрели в происходящем отработанную схему присвоения земель государственного фонда.

В течение года фирма вроде как выполняла госзаказ управления физической культуры и спорта Акмолинской области по подготовке и участию детско-юношеских команд по хоккею с шайбой и волейболу в чемпионатах.

"Казалось бы, логика в тесном партнерстве есть: те, кто готовил ребят к соревнованиям, теперь реализует проект по строительству ледовой арены. Все бы ничего, если бы эта фирма не была по совместительству одним из активных застройщиков Кокшетау", – отметил руководитель областного филиала РОО Ерлаз Жайыкбаев.

Известно, что компания построила в Кокшетау три коммерческих жилых комплекса. Антикор-волонтер предположил: вполне возможно, что скоро на свободном от ледовой арены участке земли появятся новенькие многоэтажки. Ведь это ни много ни мало – 3,3 гектара.

"Более того, четыре гектара земли оказались в частной собственности по кадастровой стоимости. Что это означает? А это значит, что участок в перспективно застраиваемой части города продали в рамках договора купли-продажи между СПК и компанией за менее 90 миллионов тенге. В то время как рыночная стоимость этого земельного надела переваливает за отметку в миллиард тенге", – подчеркнул Ерлаз Жайыкбаев.

При этом участок признан делимым, и на сегодня это два самостоятельных земельных участка. На оба имеется право частной собственности с целевым назначением "для обслуживания ледовой арены".

Так изменится ли целевое назначение второго участка земли в три с лишним гектара?Руководитель филиала "Әділдік жолы" подсчитал, сколько многоэтажек можно построить на такой площади. Для примера он взял дома той же самой фирмы Qazaq Union.

"Жилой комплекс AUEZOV, согласно данным Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра, занимает площадь в 4 098 квадратных метров. Это значит, что на 32 800 квадратах могут разместиться порядка пяти многоквартирных жилых комплекса с соответствующим благоустройством", – предположил Жайыкбаев.

Между тем, этой историей заинтересовался Антикор.

"Информация от филиала РОО "Әділдік жолы" принята во внимание. После окончательного изучения будет дана правовая оценка", – сообщили редакции в антикоррупционном ведомстве.

Акимат: "Мы все делали по закону"

В ответ на запрос редакции, в акимате города Кокшетау предоставили подробную хронологию событий, начиная с 4 июня 2021 года. В этот день местный исполнительный орган своим постановлением предоставил социально-предпринимательской корпорации Kokshe этот земельный участок в Сарыарке. Точнее, право временного возмездного землепользования с выкупом права аренды на семь лет. Целевое назначение четырех гектаров земли – реализация совместного инвестиционного проекта в целях строительства ледовой арены.

Еще через три дня отдел земельных отношений города Кокшетау и СПК Kokshe заключили договор временного возмездного землепользования (аренды) и договор купли-продажи права временного возмездного землепользования на земельный участок. 14 июля 2021-го корпорация – на основании акта приема-передачи в рамках договора о совместной деятельности, передает земельный участок ТОО Qazaq Union. И 19 июля договор аренды заключен уже между компанией и горотделом земотношений.

"По Генеральному плану города Кокшетау этот земельный участок расположен частично в зоне общественной застройки и в зоне учебных заведений. По проекту детальной планировки запроектировано строительство крытого ледового поля. И 11 апреля этого года крытая ледовая арена для хоккея с шайбой принята в эксплуатацию, акт приемки зарегистрирован в органах юстиции", – отметили в акимате.

17 мая на его основании застройщику предоставили право частной собственности на этот земельный участок. Еще через несколько дней отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства и Qazaq Union заключили договор купли-продажи земельного участка по кадастровой стоимости – сумма не уточняется. 2 июня акимат внес в постановление изменения, где целевое назначение "для реализации совместного инвестиционного проекта в целях строительства ледовой арены" заменено на "обслуживание ледовой арены".

С учетом внесенных изменений госорган и ТОО заключили дополнительное соглашение к договору купли-продажи земельного участка. А 9 июня компания разделила его на два самостоятельных участка площадью 3,28 и 0,72 га, где им присвоены новые кадастровые номера.

В акимате города дали понять, что в этой истории все законно.

"В соответствии со статьей 48 Земельного кодекса РК, земельные участки, находящиеся в госсобственности и не предоставленные в землепользование, или право аренды на них, передаются на торгах (аукционах). За исключением подпункта 18 пункта 1, где оговаривается предоставление социально-предпринимательским корпорациям для реализации инвестиционных и инновационных проектов", – пояснили в местном исполнительном органе.

Контролирующий госорган: землю выдали в нарушение закона

Между тем, в департаменте по управлению земельными ресурсами Акмолинской области заявили, что земельный участок под строительство ледовой арены акимат Кокшетау в свое время выдал с нарушением закона. Дескать, землю должны были предоставить в порядке статьи 48 Земельного кодекса, то есть через проведение аукциона.

"А его предоставили в рамках общих требований, применив статью 43. То есть без проведения аукциона, так как посчитали проект инвестиционным. Однако для этого он должен быть включен в Карту инвестпроектов области", – пояснил руководитель отдела государственного контроля за использованием и охраной земель департамента Рустем Калиев.

По информации акимата, проект по строительству крытой ледовой арены для хоккея с шайбой реализован в рамках Общенационального пула инвестиционных проектов. Этот пул, уточняется в сообщении, сформировало министерство иностранных дел Казахстана – во исполнение поручения Главы государства, данного на расширенном заседании Правительства 8 февраля 2022 года. То есть, получается, проект вошел в пул инвестпроектов после того, как его задумали и начали реализовывать.

"Но он был включен в пул после предоставления земельного участка, – подтвердил руководитель отдела. – При этом на сегодня у нас в области пошла такая судебная практика, что, если имеется акт ввода в эксплуатацию объекта, имеющего регистрацию, то суд отказывает нам в исках. И естественно, что решение акимата уже исполнено, и мы по факту получаем введенный в эксплуатацию объект недвижимости на незаконно предоставленном земельном участке".

Аким Кокшетау: "Понятия не имею, при чем здесь я?"

Какой будет судьба трех с лишним гектаров? В горакимате ответили, что "исходных материалов для проектирования и последующего строительства каких-либо объектов на вышеуказанном участке товариществу не выдавалось".

Казалось бы, солидный участок в перспективном районе города. Рядом, в местной администрации же и отмечают, учебные заведения и общественные застройки. Неужели властям Кокшетау безразлично, что компания планирует делать на оставшейся от строительства ледовой арены площади? Тем более, что она превышает землю под кортом в более, чем в четыре раза. Но, как оказалось, не интересует это и самого акима областного центра.

"Этим вопросом занимается СПК Kokshe, поэтому я не знаю, что там будет. Понятия не имею. Мы выделили землю корпорации, чтобы они этот проект осуществили. А дальше кого они там привлекали, частную компанию, это уже вопрос к ним. Вы задавайте этот вопрос им, при чем здесь я?", – возмутился Бауржан Гайса.

Как выделили 4 гектара под корт, которому фактически хватило 0,7 га?

Набирающей резонанс историей заинтересовался председатель Комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Мурат Темиржанов. В Facebook депутат отметил, что уже взял этот кейс в работу и тэгнул исполнительного директора РОО "Әділдік жолы" Дидара Смагулова, попросив региональных представителей объединения поделиться информацией. Также он отметил руководителя управления государственного контроля за использованием и охраной земель Комитета по управлению земельными ресурсами Марата Каженова с просьбой взять ситуацию на контроль.

А пока столичные чиновники вникают в ситуацию, корреспондент задал вопросы областному департаменту по управлению земельных ресурсов.

Законна ли была сегментация, то есть деление, земельного участка по обслуживанию ледовой арены?

"Сама сегментация в данном случае вполне законна. То есть у государственного органа нет никаких оснований отказывать в сегментации земельного участка. Тем более, насколько нам известно, на сегодня объект введен в эксплуатацию", – пояснил руководитель отдела Рустем Калиев.

Как получилось, что под корт выделили четыре гектара, тогда как фактически, оказывается, хватает 0,7? Неужели ни у кого не возникло вопросов?

"К сожалению, на сегодня для объектов строительства законодательством не урегулированы площади земельного участка. Есть лишь определенные нормы для ИЖС, садоводства. А для объектов строительства больших площадей нет урегулированных законодательством требований", – посетовал представитель контролирующего госоргана.

Почему не было проверки?

Отметим, что проверку этого проекта ведомство не проводило – лишь анализ документов. По словам главы департамента Ергали Шорина, летом, пятого июля, уже поступало обращение от физического лица Б. Зейнуллина с просьбой проверить законность предоставления этого земельного участка.

Так почему областной департамент по управлению земельными ресурсами не провел проверку, если для этого достаточно обращения, письма, заявления физического или юридического лица?

"Дело в том, что у нас в феврале внесли изменения в совместный приказ о проверочных листах. Проверочные листы у нас убрали, которые определяют, по каким критериям мы можем открывать проверки в отношении местных исполнительных органов и его структурных подразделений. Критериев не было временно, их включили только 11 июля этого года, и вступление в законную силу спустя десять дней после опубликования, то есть заработали 21 июля. Это было в пятницу, мы начали работу только с 24 июля", – пояснил Рустем Калиев.

Может ли ведомство провести проверку теперь? И если вдруг выявятся нарушения, могут ли вернуть участок в госсобственность?

"Да, для этого нужно, чтобы кто-то обратился к нам. В рамках действующего законодательства и в нашей компетенции будем осуществлять государственный контроль. При выявлении нарушений будут приняты меры, в том числе по возврату земельного участка в госсобственность. Например, в случае его незаконного предоставления, неиспользования. В таких случаях земля подпадают под изъятие с зачислением в собственность государства", – подчеркнул руководитель отдела.

Если окажется что на "оставшихся" от корта площадях появятся многоэтажные дома, это будет считаться нарушением и поводом для изъятия?

"Сейчас ответить не могу, если к нам поступит обращение, и мы будет проводить проверку, и будут выявлены нарушения, которые противоречат нормам и требованиям законодательства, то, конечно, мы примем все необходимые меры", – заверил Калиев.

СПК Kokshe: "Не знали о том, что участок поделят"

В самой социально-предпринимательской корпорации Kokshe заявили, что землю намерены возвращать государству.

"У нас с компанией Qazaq Union три года совместной деятельности. В свое время мы взяли 4 гектара под этот проект, далее по договору совместной деятельности передали им. И на сегодня у нас все документы на четыре гектара. О том, что они сегментировали участок, я узнал буквально недавно. Я не знаю, почему они так сделали – умышленно или не знали. Может, думали, что уже вышли из нашего проекта. По этому самому договору совместной деятельности мы еще три года в консорциуме. Теперь будем или расторгать и возвращать землю, или может там будет какой-нибудь другой проект", – прокомментировал председатель правления АО "СПК Kokshe" Саят Сыздыков.

Вопрос о том, для чего нужно было выделять четыре гектара, если на саму ледовую арену понадобилось всего ноль-семь, собеседник назвал логичным.

"Правильный вопрос. Повторюсь, у них (Qazaq Union – прим. авт.) изначально все было на четыре гектара. Мало того, на сегодняшний день по всем бумагам – акт ввода, форма № 2 – на 4 га. И теперь мы будем возвращать землю. Если сами не добровольно, то в судебном порядке", – отметил Саят Толегенулы.

Возникает резонный вопрос: почему корпорация, прежде чем поддержать проект, не проверила, соответствуют ли ему заявленные земельные площади?

"Вы правильно говорите, но я сам там был, ездил. Поле стоит, я даже подумать не мог, визуально определить. По сути ведь, 0,72 га могло уйти под здание, а остальное – на парковку, стадион условно, озеленение и так далее. Но они сегментировали и без нас у города выкупили. Сейчас мы с этим будем разбираться", – пообещал Саят Сыздыков.

Напомним, по мнению антикор-волонтеров, даже с учетом того, что в будущем планировалось построить еще и, допустим, спортивную площадку, игровое поле, парковку, – площади в больше трех гектаров все равно многовато.

Между тем, председатель правления АО подчеркнул, что изначально намерений касательно строительства домов на этой территории не было.

"Может, у них (Qazaq Union – прим. авт.) какие-то планы и были, но с нами совместно – нет. По нашему совместному договору – только строительство ледовой арены, целевое назначение земучастка на сегодняшний день – только под ледовую арену. Тем более они еще не вышли из нашего проекта. Да, написали нам, акт ввода сделали, все документы предоставили, что готовы выйти из проекта. У нас же по договору – три года, допускается досрочно. Теперь мы должны делать оценку земельного участка, и ТОО Qazaq Union должно выкупить его по рыночной стоимости. Только после выкупа они могут выйти из проекта. Теперь мы, если честно, сами пока не знаем, как будет правильно, – 0,72 га оценить, а остальное вернуть, или 4 га оценить. Потому что у них все документы на четыре гектара. Ведь о сегментации мы только слышали, документов об этом пока на руках у нас нет", – пояснил председатель правления СПК.

"Мы можем все отыграть назад"

Корпорация, по словам Сыздыкова, написала в адрес компании претензию с требованием разъяснить сложившуюся ситуацию. Далее уже будет приниматься решение о мерах – в судебном или добровольном порядке.

"Мы сейчас будем нанимать независимую оценку, это в рамках нашего договора – так и должно было быть. Они будут выкупать по рыночной оценочной стоимости землю. У нас такая процедура, в договоре это описано", – подчеркнул Саят Толегенулы.

В заключение председатель правления АО "СПК Kokshe" напомнил, что, хоть и земельный участок передается инвестору-застройщику, но в любой момент социально-предпринимательская корпорация может все "отыграть". Чем, как заверил собеседник, она и собирается заняться.

Попутно корреспондент попросил прокомментировать заявление "Әділдік жолы" о том, что деятельность этой СПК вызывает вопросы.

"К примеру, распространенная форма присвоения земель в частную собственность реализуется в рамках инвестпроектов, основным администратором которых выступает корпорация. Как мы знаем, в столице нашей страны каждый второй дом построен на незаконно полученной земле. Вот здесь как раз СПК становится открытым для "особых" предпринимателей", – заявил ранее руководитель филиала РОО Ерлаз Жайыкбаев.

"Нас уже проверяли и прокуратура, и Антикор. Да, может быть, есть много примеров по республике. Но конкретно у нас это единственный проект с предоставлением земельного участка", – подчеркнул Саят Сыздыков.

Застройщик: "За спиной у партнера ничего не делили"

По мнению антикор-волонтеров, ледовую арену в "прошлом" планировали передать на баланс профильного управления физкультуры и спорта.

"Приобрести планировали, скорее всего, по завышенной стоимости, и нетрудно догадаться, за чей счет – за счет бюджета. Но что-то пошло не так, и вы уже, наверно, догадываетесь, что именно…", – заключил Ерлаз Жайыкбаев, вероятно, имея в виду смену руководства области.

Директор ТОО Qazaq Union Улан Кабдин подтвердил: изначально предполагалось, что они построят ледовую арену, а потом регион выкупит его за счет госсредств.

"В 2021 году руководство хоккейного клуба "Арлан" вышло с инициативой построить им дополнительную раскаточную арену – для тренировок младших групп. Прежний глава области предложил построить – мы согласились. Встал вопрос о земле, акимат решил выделить через СПК: других инструментов не было. Мы с ними вошли в консорциум: они помогли землей, мы вложили собственные финансы – ни тиына от государства не выделялось. Единственное, я как строитель на тот момент понимал, что будет проблема с наружными инженерными сетями. Акимат сказал: не переживайте, мы вам сами туда подведем. Но мы быстро начали строительство, ждать времени не было. Мы сами туда завели тепло, построили подстанцию недешевую, с хорошей мощностью и КНС, провели воду", – рассказал руководитель компании.

Землю застройщики выкупили по кадастровой стоимости – по словам Кабдина, за примерно 85 млн тенге. Также в 2021 году фирма сразу, еще до начала строительства, полностью рассчиталась за аренду, выплатив свыше 13 миллионов. О том, чтобы выкупать земельный участок по рыночной стоимости, по мнению бизнесмена, не может быть и речи. По этому вопросу у партнеров, как выясняется, полная солидарность – оба намерены решать вопрос в суде.

Рыночная стоимость скандального земельного участка, по мнению Улана Нурлановича, тоже сильно завышена.

"Я не знаю, откуда антикор-волонтеры взяли эту сумму – больше миллиарда. Я проводил две оценки, по максимальной из них эта земля стоит 128 млн тенге – столичная компания оценивала", – отметил собеседник.

Почему предприниматель разделил этот участок?

"У нас была устная договоренность с местными властями, что впоследствии государство выкупит построенные объекты (об этой перспективе пойдет речь ниже – прим. авт.). Поэтому мы хотели отсегментировать участки, чтобы передать первый ледовый дворец, и на вырученные деньги продолжать строительство на второй половине площади. Целевое назначение участков мы не меняли и не собирались менять. Оно осталось прежним – обслуживание ледовой арены", – уверяет предприниматель.

При этом он подчеркнул, что СПК Kokshe о сегментации знала.

"Мы все это обсуждали с СПК, их юристом. Это не было, так, что мы сами решили и сделали. Более того, мы их письменно уведомляли о сегментации, предоставили форму № 2 и так далее. Это никак не могло быть для них новостью", – заявил Улан Кабдин.

Что будут строить на втором участке?

Как оказалось, никакого секрета тут нет – все расписано в плане детальной планировки проекта. Тогда непонятно, почему на простой вопрос не могли дать конкретный ответ ни акимат, ни корпорация-партнер.

"План детальной планировки предусматривает строительство, кроме ледовой арены, два крытых футбольных поля, волейбольное, гостиницу для спортсменов со столовой, площадки для детей и взрослых. Также позднее к нам вышло руководство федерации настольного тенниса с инициативой построить в Акмолинской области Центр настольного тенниса. Мы готовы были предоставить землю под строительство, без вливания собственных инвестиций. Правда, эта идея потом не получила развития, но в плане такое было. И – да, не скрою, было в планах построить один многоквартирный жилой дом", – признал директор ТОО Qazaq Union.

При этом он добавил, что от этой идеи фирма также впоследствии отказалась. Мол, спрос на жилье упал. Но в будущем, предприниматель не исключает, что, возможно, рассмотрели бы перспективу строительства дома по социальной программе.

"Просили ледовый корт, а теперь он никому не нужен"

Но сейчас не до этого. Главный вопрос на сегодня – в том, что громко презентованный в свое время проект, в том числе первым лицам Казахстана, сегодня оказался никому не нужным. Предприниматель предвидит, что государство ледовую арену уже не выкупит. Как говорится, обещать – не значит, сделать.

Бизнесмен назвал оценочную стоимость строительства ледовой арены "под ключ" (для того, чтобы ее вывести, по словам Кабдина, привлекалась независимая оценочная компания) – свыше 1,6 млрд тенге. Это без учета земельного участка. Сметная же, без земли, с учетом инженерных коммуникаций – более 2,2 миллиардов. Продать же городу ледовую арену вместе с земельным участком в 0,7 гектаров компания планировала за 1 миллиард 350 тысяч тенге.

"Мы озвучивали эту сумму, это все знают. Но пока никаких движений не было. Насколько я понял, сейчас этот объект местным исполнительным органам стал не нужным, хотя мы строили его по рекомендациям хоккейного клуба "Арлан". И родители жалуются, что в спорткомплексе "Бурабай" нет подходящего времени, малышей приходится везти в шесть утра", – сетует Улан Кабдин.

Причина угасшего интереса к инвестиционному проекту, по мнению бизнесмена, – смена руководства области. Как мы понимаем, предприниматель имеет в виду опасения, что новое руководство столь щедрые траты не одобрит.

"Я открыто говорил с новым акимом Маратом Муратовичем (Ахметжановым – прим. авт.), когда он ездил по объектам спорта, в том числе посетил ледовую арену. Я сам лично поехал туда, показал ему, сказал, что была такая договоренность. Что я хотел бы попросить выкупить корт, а вырученные деньги готов инвестировать в дальнейшее развитие проекта, согласно плану детальной планировки. Он ответил, что приехал сюда не по этому вопросу. Обещал вникнуть, изучить. Сказал, мол, если будет необходимость, конечно, мы вернемся к нему. Но в этом году точно не планируем его выкупать", – вспоминает директор строительной компании.

Он подчеркнул, что материальная заинтересованность, конечно, была, но цели нажиться в обход закона точно не было. Какой интерес предпринимателя в этом проекте? Если не так много финансовой выгоды и, по сути, без гарантии, что город или область готовый объект точно выкупят?

"Я не скрываю, хотел там футбольное поле открыть и оставить себе. Потому что в нашем городе большой спрос, до трех ночи все забито. Я любитель, не профессионал. И центр настольного тенниса хотели построить, потому что в области его нет. В теннисном центре нет места", – ответил Улан Кабдин.

"Обслуживание корта обходится в 4 млн в месяц"

Какие у бизнесмена планы, если ледовую арену, и это вероятнее всего, уже не выкупят? От перспективы оставить ее себе директор ТОО Qazaq Union, мягко говоря, не в восторге.

"Мы и не собирались оставлять себе, потому что это экономически не выгодно. Ледовая арена – минусовой проект. У того же спорткомплекса "Бурабай" дотации от государства, и он все равно минусовой. А мне только обслуживание корта в месяц обходится в четыре миллиона тенге, зимой – чуть больше, с учетом отопления. У нас круглосуточно работает оборудование для охлаждения льда, свет "крутит". Мы запустили младшие хоккейные группы "Арлана", по четыре тренировки, акт вышел – 945 тысяч. И сегодня они мне говорят, что денег нет, заплатим в феврале. Дорого выходит, поэтому мы еще 2 октября уведомили их о прекращении работы. Но дали до конца месяца позаниматься", – отметил Улан Нурланович.

И все же, если местные власти от спортивного объекта точно открестятся, предпринимателю придется сделать попытку развивать в Кокшетау хоккей и, например, фигурное катание массово.

"Есть пара идей. Наймем обслуживающую компанию. Раскрутить здесь все, коньки закупить, расписание выстроить. Зимой, например, уличное катание развивать. Ну, и будем потихоньку застраиваться. Однозначно будут футбольное поле, волейбольное – у нас нет хорошего, зато есть перспективная команда, но у нее пошел спад. Гостиницу для спортсменов – однозначно надо, потому что все спортсмены останавливаются в "Отау бизнес" (местная гостиница – прим. авт.). Но уже без всяких там фешенебельных штучек", – заключил Улан Кабдин.

В этот же день компания получила то самое претензионное письмо от СПК Kokshe. Эта история с "рассорившимися" партнерами на самом деле немного напоминает сказку Салтыкова-Щедрина "Премудрый пескарь". Что стало причиной разночтений в реализации инвестпроекта – нарушения условий с какой-либо стороны или смена власти, покажет время. И вернут ли скандальный земельный участок в собственность государства, либо чиновники "вспомнят" об обещании выкупить ледовый комплекс. И если вдруг, то за какую сумму?

Редакция BaigeNews.kz обязательно напишет об этом.

Фото Асель Турар.