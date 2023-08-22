Знаменитую алматинскую Совминку официально преобразовали в Национальный госпиталь

Алматинская Совминка официально стала Национальным госпиталем, передаёт BaigeNews.kz.

Подписано постановление правительства РК о преобразовании АО "Центральная клиническая больница" в РГП на ПХВ "Национальный госпиталь" МЦ УДП РК.

Согласно тексту gостановления, уполномоченным органом вновь созданного Национального госпиталя определен медицинский центр Управления делами Президента Республики Казахстан, а основным предметом деятельности предприятия – осуществление деятельности в области здравоохранения. Постановление введено в действие со дня подписания.

Реорганизация АО "ЦКБ" в данном случае это юридическая необходимость для дальнейшего развития больницы – процедура не несет никаких изменений для пациентов "Совминки" – госпиталь будет находиться в том же здании и по тому же адресу.

"Главной задачей больницы была и остается качественная забота о здоровье пациентов. Структурные изменения не влияют на медицинские процессы, а касаются только организационных вопросов, которые мы уже оперативно налаживаем в тесном взаимодействии с Медицинским центром УДП РК. Хочу подчеркнуть, что Совминка была и останется флагманом отечественной медицины в любой юридической форме", - сказал руководитель медучреждения Асхат Бралов.