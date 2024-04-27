Жуткое "кладбище" для авто устроили возле прокуратуры в Актау

Сгоревшие машины складируют друг на друга за территорию штрафстоянки возле прокуратуры в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Горожане говорят, что на маленьком участке земли машины стоят годами и копятся. Напоминает картину из фильма ужасов.

Устрашающая куча авто расположена в близком соседстве со зданием городской прокуратуры, городского суда и рынка.

Денежные средства за нахождение транспортных средств не взимаются, как нам ответил администратор на штрафстоянке. Исходя из этого становится понятно, почему они здесь находятся годами.

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что штрафная стоянка находится на их содержании.

"В связи с ограничением площади планируется построить новую стоянку возле "СпецЦОНа". Будет начата работа по разработке проектно-сметной документации", - ответили чиновники.

На вопрос по утилизации годами простаивающих негодных для эксплуатации машин чиновники ответили, что эта тема обсуждалась в этом месяце. Было принято решение начать работу по утилизацию данных авто.