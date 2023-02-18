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Сегодня, 20:01
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240Фото: t.me/VBoreiko
Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест
Михаила Козачкова перевели под домашний арест. Об этом на своём Telegram-канале сообщил журналист Вадим Борейко, передаёт BaigeNews.kz.
"Только что говорил с правозащитницей Жемис Турмагамбетовой. Она сообщила, что журналисту Михаилу Козачкову изменили меру пресечения: его перевели из следственного изолятора СИ-18 под домашний арест", — написал Борейко.
Напомним, Козачкова задержали сотрудники АФМ. В Агентстве сообщили, что журналиста подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.
После Михаил обратился к президенту, попросив взять расследование дела под контроль. 30 января суд продлевал срок ареста Козачкова до 18 марта.
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