"Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК

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Журналист Михаил Козачков обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает BaigeNews.kz. Он попросил главу государства взять расследование его дела под свой контроль.

"Уважаемый господин Президент! Я знаю, что после моего задержания пресс-служба Акорды дала свой комментарий, что права журналиста Козачкова будут защищены, как и права любого другого гражданина Казахстана, они меня обнадежили. Я и мои адвокаты понимаем, что вся так называемая преступная деятельность – это публикация статей и роликов. При этом следствие интересуется, откуда я получаю сведения, например, изложенные в публикациях о семье генерального прокурора Асылова, чьи родственники стали расти по службе после его назначения, а один из родственников вышел на свободу намного раньше отведенного срока. Поэтому я понимаю, что уголовное дело в отношении меня затрагивает интересы разных людей, в том числе высокопоставленных", - написал Козачков в своем обращении.

В своем письме журналист рассказал, что действия, которые ему инкриминируют, не соответствуют действительности. В частности Козачков утверждает, что не знаком с лидером ОПГ Коспаевым, с которым, по материалам уголовного дела, журналист якобы был в сговоре.

Кроме того, Михаил заявил, что может доказать, откуда у него появился автомобиль марки Toyota 2022 года выпуска - он получил машину в обмен на свое старое авто с доплатой. По его словам, следователи АФМ пытаются сейчас представить автомобиль в качестве вознаграждения за его якобы преступные действия.

"Моя роль в ОПГ расписана таким образом, что я писал статьи и удалял комментарии. И превратился в члена банды, чьи действия привели к утере бизнесменом Абдыгаппаровым его доли в ТОО. Возможно, я первый журналист в мире, чьи публикации способны оказывать такое влияние на обычных людей", - удивляется Козачков в своем обращении.

Сообщается, что оригинал письма отправлен по почте в администрацию президента из следственного изолятора.

Напомним, известного казахстанского журналиста задержали сотрудники АФМ. В Агентстве сообщили, что Михаила Козачкова подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.