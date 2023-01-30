Журналисту Козачкову продлили арест

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Журналист Михаил Козачков будет содержаться под стражей до 18 марта. Суд продлил срок его ареста, передаёт BaigeNews.kz.

"30 января ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока содержания под стражей в отношении К. до трёх месяцев, то есть до 18 марта 2023 года", - сообщили в специализированном межрайонном следственном суде Алматы.

Напомним, Козачкова задержали сотрудники АФМ. В Агентстве сообщили, что журналиста подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.

После Михаил обратился к президенту, попросив взять расследование дела под контроль.