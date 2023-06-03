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Жителям Астаны и ещё четырёх городов рекомендуют сократить прогулки в субботу
По прогнозам "Казгидромета", 3 июня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Усть-Каменогорске, Риддере, Атырау, Алматы и ночью — в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Жителям этих населённых пунктов 3 июня специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее сообщалось, что в начале июня в Казахстан приходит невыносимая жара. В некоторых регионах днём воздух будет прогреваться от 33 до 44 градусов.
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