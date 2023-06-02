Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 13:56
53
Сегодня, 13:56
53
Фото: pixabay.com

До +44: В Казахстан придёт невыносимая жара

Первые выходные июня в Казахстане обещают быть очень жаркими. Как сообщили в Казгидромете, с 3 по 5 июня на большей части страны днём температура воздуха будет прогреваться от 33 до 44 градусов тепла, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозу синоптиков, погоду в предстоящие три дня будет определять отрог уходящего антициклона, подпитываемый южными потоками. В южных регионах республики ожидается усиление ветра с пыльными бурями.

"Лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока страны, под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди с грозами. Сохраняется сильная жара, в дневные часы солнце будет прогревать воздух на северо-западе, севере страны до +36+41°С, на востоке до +33+39°С, в центре до +33+41°С, на юге до +37+44°С, на юго-востоке до +30+39°С.", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:56
53
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх