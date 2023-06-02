До +44: В Казахстан придёт невыносимая жара

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Первые выходные июня в Казахстане обещают быть очень жаркими. Как сообщили в Казгидромете, с 3 по 5 июня на большей части страны днём температура воздуха будет прогреваться от 33 до 44 градусов тепла, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозу синоптиков, погоду в предстоящие три дня будет определять отрог уходящего антициклона, подпитываемый южными потоками. В южных регионах республики ожидается усиление ветра с пыльными бурями.