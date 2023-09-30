Жителя СКО осудили за нападение на полицейского
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За нападение на полицейского суд приговорил жителя СКО с трём годам ограничения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Инцидент произошёл в Тимирязевском районе СКО в октябре прошлого года. У 35-летнего местного жителя на стоянке перед кафе возник конфликт с односельчанином. Рядом оказался участковый инспектор полиции, который объезжал обслуживаемую территорию. Требование полицейского прекратить противоправные действия нетрезвый сельчанин проигнорировал, после напоминания об ответственности за неповиновение набросился на служителя закона с кулаками.
"Он нанёс участковому инспектору лёгкий вред здоровью. Данный факт был внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 380 Уголовного кодекса РК "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти". В августе суд приговорил мужчину к трём годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля", - сообщил начальник Тимирязевского райотдела полиции Талгат Кенжетаев.
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