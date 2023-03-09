Жительница Павлодарской области боится за судьбу 10-летнего сына

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Сын Баршагуль Досжановой страдает аутизмом и оставлять его одного нельзя. А сейчас ей необходимо периодически проходить стационарное лечение. Женщина рассчитывает, что в безвыходной ситуации ее поддержит государство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИрбисTV.

До недавнего времени Баршагуль Досжанова чувствовала себя абсолютно здоровой. Боли в животе начались в декабре. Обратилась к врачам и после этого проходила обследования. Длительные. В итоге женщине поставили страшный диагноз.

"Новообразование какое-то в почке оказалось по УЗИ. Два раза хотели сделать операцию, но почему-то побоялись. Вот есть выписка с первой городской больницы и везде они направляют меня к онкологу. Поэтому 1 марта после всех обследований, после всех МРТ я обратилась в онкологический центр, где мне поставили диагноз рак печени", - говорит Баршагуль Досжанова.

Женщина одна воспитывает 10-летнего сына. У Наиля аутизм и без мамы он находиться не может. Сейчас женщина в отчаянии, ведь ей необходимо стационарное лечение, а куда деть ребенка она не знает. Мальчик обучается дома, хотя относится к интернату №4. Там пояснили, семье помогают чем могут.

"Ребенок не может находиться в школе, потому что он имеет особый диагноз, который не предусматривает его нахождение в детском коллективе, потому что у него нарушение коммуникации, нарушение поведения, они отражаются на других учащихся. Он периодически проходит обучение, лечение в центре "Асыл Мирас", где работают с детьми с проблемами, с такими, как у этого ребенка", - отмечает заместитель руководителя школы-интерната №4 управления образования Павлодарской области Альмира Адамова.

Недавно Баршагуль ложилась в больницу. На это время сына смогла определить в психоневрологический центр. Однако там ей пояснили, что постоянно принимать и выписывать ребенка не могут. Женщина обращалась и в отдел соцзащиты со своей проблемой, но конкретного ответа пока не получила. Переживает за то, что будет с Наилем в случае ее смерти.

Баршагуль не намерена сдаваться и готова бороться со своей болезнью. Также не хочет отдавать сына в интернат навсегда, пока жива. Надеется до конца быть вместе с ним. Но без помощи со стороны государства ей не справиться.