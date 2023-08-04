Жительница Костаная подала иск к акиму и отсудила около 14 миллионов тенге

В Костанае суд удовлетворил иск к акиму города со стороны горожанки, у которой дом сгорел в результате ЧС, передаёт BaigeNews.kz.

У женщины из-за ЧС сгорел дом, а земельный участок, где он стоял, имел целевое назначение для обслуживания жилого дома. После пожара женщина обратилась в специализированный межрайонный административный суд Костанайской области с иском к акиму Костаная, на отдел архитектуры и градостроительства города. Она требовала выдать архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на строительство для восстановления жилого дома.

"Решением Костанайского городского суда с акима города Костанай в пользу истца было взыскано 13 миллионов 877 тысяч тенге за восстановление жилого дома, в связи с чем истец обратилась к ответчикам с заявлением о выдачи пакета 2 АПЗ и ТУ для строительства жилого дома с баней, пытаясь восстановить после пожара. В свою очередь ответчики отказали истцу в выдачи АПЗ ввиду несоответствия планируемого строительства утвержденному генеральному плану, проекту детальной планировки или схеме развития и застройки населенных пунктов", - отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.

Отмечается, что основание для отказа в этом случае не применимо, так как горожанка запрашивала архитектурно-планировочное задание в качестве собственника земельного участка с целевым назначением для обслуживания жилого дома, сгоревшего вследствие ЧС, на восстановление которого с акима Костаная в пользу истца было взыскано 13 877 561 тенге.

В суде добавили: ответчики не учли, что в силу пункта 1 статьи 188 Гражданского Кодекса РК право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. В связи с этим иск был удовлетворен в полном объеме.