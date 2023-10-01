Жительница Актобе сходила на приём к врачу после своей смерти

Пенсионерка Тамара Алексеевна скончалась в июле этого года. Но согласно системе "Дамумед", умершая женщина в сентябре сходила на прием к врачу. Более того, ее попросили оставить отзыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Диапазон".

Родные женщины были шокированы сообщением и потребовали объяснений.

"Не перестаю удивляться нашему здравоохранению. Ситуация до ужаса дикая и непонятная. 22 сентября этого года в приложение "Дамумед" приходит оповещение о том, что моя умершая бабушка посетила врача в 16:15. Возмущению нет предела. Мы получали справку в больнице о ее смерти 28 июля! Врачам что, платят за лечение умерших людей? Это халатность или махинация? Вопрос — сколько им платят за эти лжезаписи на приемы? По какой такой указке они творят этот беспредел? Я требую, чтобы облздрав дал объяснения по данному инциденту", — поделилась Юлия Кирса.

Администрация городской поликлиники №6 сообщила, что пациентка была записана на прием 22 сентября на 16:15 часов участковой медсестрой и запись была закрыта в связи с неявкой пациентки. Данный случай произошёл из-за сбоя обновления информационной системы "Дамумед". Администрация принесла извинения родным покойной.