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Жители Риддера, оставшиеся без тепла, постепенно согреваются
О том, что в домах стало теплеть, риддерцы собщили только к утру 25 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.
"Вчера нам обещали, что наладят подачу тепла к 18:00, потом к 22:00. В итоге тепло мы получили уже под утро, батареи чуть теплые. Этого недостаточно, чтобы согреть дома. Пол ледяной. Мой младший сегодня совсем разболелся. Ждем и надеемся, что настоящее тепло мы наконец получим. И хочется верить, что все, кто кормит народ обещаниями и просит успокоиться, в первую очередь займутся делом, наладят-таки работу ТЭЦ. Не дай бог такая авария зимой! Страшно подумать, что будет!" – переживает молодая мама двоих детей, живущая в Риддере.
Напомним, в Риддере 23 октября пропало отопление: сначала это объясняли проблемами с пылью на ТЭЦ, затем аким ВКО Даниал Ахметов назвал причиной халатность и недосмотр руководства, разбавленный водой мазут.
Также глава региона сообщил, что топливо везут на ТЭЦ из разных источников.
"На Риддер ТЭЦ уже выехала первая машина с УК ТЭЦ с 20 тоннами мазута, буквально в течение часа, в сопровождении дорожной полиции будет отправлено ещё 50 тонн, также топливо поставит ТОО "Казцинк". Второй котёл теплостанции находится на растопке, на первом и третьем идут пусковые работы. К 22:00 теплоснабжение города войдет в нормативный режим. Риддер ТЭЦ обеспечит теплом жилые дома и социальные объекты. Причин для паники и беспокойства у жителей города нет, запас, которым мы обеспечим станцию позволит ей беспрерывно работать в течение ста дней", - было написано в аккаунте Даниала Ахметова 24 октября.
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