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Instagram./danial.akhmetov.official Сегодня, 13:35
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Фото: Instagram./danial.akhmetov.official

Из-за аварии на ТЭЦ жители Риддера остались без отопления

Остановка котлов произошла из-за того, что не проследили за качеством мазута. Он оказался разбавленным водой.

Жители Риддера больше суток жалуются на остывшие батареи и отсутствие горячей воды, передаёт BaigeNews.kz.

Ситуацию прокомментировали в акимате Восточно-Казахстанской области. 

"Внештатная ситуация произошла из-за некачественного мазута. Были остановлены котлы на местной ТЭЦ. Однако жителям не стоит волноваться, уже сегодня теплоснабжение будет восстановлено, —  сообщил на своей странице в Instagram  аким области Даниал Ахметов.

Он заявил, что Риддер не останется без тепла. В город уже выехали машины с мазутом.

По словам акима, из-за халатного отношения руководства "Риддер ТЭЦ" должным образом не был проверен мазут, и он оказался смешанным с водой. 

Сейчас на теплостанцию уже отправлено 60 тонн мазута с ТОО "Казцинк" и 70 с УК ТЭЦ. 25 октября в час ночи прибудет ещё шесть цистерн. 

"Всё это позволит обеспечить станцию топливом на 100 дней беспрерывной работы, а значит, теплоснабжение города будет восстановлено в самые кратчайшие сроки. К этому часу на "Риддер ТЭЦ "уже выехала первая машина с УК ТЭЦ с 20 тоннами мазута, буквально в течение часа в сопровождении дорожной полиции будет отправлено ещё 50 тонн, также топливо поставит ТОО "Казцинк". Второй котёл станции находится на растопке, на первом и третьем идут пусковые работы, и к 22:00 Риддер ТЭЦ обеспечит теплом жилые дома и социальные объекты в соответствии с температурным режимом", —  написал Д.Ахметов.

Кроме того, он  сообщил о том, что прокуратура региона уже начала расследование по факту халатности со стороны руководства "Риддер ТЭЦ". 

Создан оперативный штаб. Алгоритм запуска котлов станции уже разработан.

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#авария
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:35
139
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