Жители Костаная оказались против строительства ледяной горки в центре города

В этом году в планах у акимата Костаная построить на центральной площади города горки, ледяной лабиринт, тарелочку — "ловушку для детей" и фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того, появится каток и возле дворца молодёжи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аlau.kz.

Уже определён и подрядчик, который приступил к работе. Из бюджета на эти цели выделили 50 млн тенге.

"Уже места определены и согласованы частично — это каток на городском пляже, как и был в прошлом году. также там будет установлена и горка детская для катания и на сегодня согласованы места распределения большой горки, средней горки лабиринт и устройство еще одного катка здесь на территории центра", — говорит главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Станислав Лобанский.

Помимо этого в центре планируют установить 12 ледяных фигур знаков зодиака, символа года и фотозону с оленями. Что касается большой горки, то она, как и в прошлом году будет пятиметровой, с деревянными перилами и подсветкой. Малая горка аналогична по конструкции, но меньше по габаритам в два раза. При этом отдел ЖКХ сейчас столкнулся с проблемой. Несколько жителей многоэтажки по проспекту Аль-Фараби, где обычно ставят большую горку, против ее возведения.

"Столкнулись с такой проблемой, как ранее в прошлые годы устанавливали горку по проспекту Аль-Фараби, рядом находятся жилые строения, то есть начали поступать на сегодня жалобы, что остаётся молодежь там до позднего времени крики и всё, то есть мешает жителям в ночное время", — говорит Станислав Лобанский.

Переместить ее в другое место сложно, отмечают в отделе ЖКХ. Если ставить ближе к "Казактелекому", то теряется место под центральную ёлку и сам наклон для раската. По габаритам она не подходит и чтобы поставить ее возле памятника Байтурсынову. Так что горка может остаться и на прежнем месте.