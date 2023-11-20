Жители Казахстана стали охотнее регистрировать отношения
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Сегодня, 11:01Сегодня, 11:01
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За три года число мужчин и женщин, состоящих в браке, увеличилось с 6,6 миллиона до 8,2 миллиона человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПиР РК.
Сообщается, что в 2009 году в браке состояли 6,6 миллиона мужчин и женщин. За три года, к 2021 году, их число увеличилось до 8,2 миллиона человек.
Отмечается, что 28% из них никогда ранее не состояли в браке, а 9% вступили в повторный брак.
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