Жителей Алматы снова предупредил "Казгидромет"

Синоптики "Казгидромета" жителей Алматы несколько дней подряд предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в мегаполисе возможно ухудшение качества воздуха. По прогнозам, в Алматы 14 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днём 7-9 тепла.

"Сутки 14 января, ночью 15 января метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха", — говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, штормовое предупреждение на 14 января объявлено почти во всех регионах страны. Ожидаются снегопады и метель.