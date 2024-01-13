Жителям Алматы порекомендовали меньше находиться на свежем воздухе в субботу

"Казгидромета" предупредил жителей Алматы о неблагоприятных метеорологических услових 13 января, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в субботу в мегаполисе возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее о морозах до 30 градусов предупредили жителей северных и западных регионов Казахстана. По прогнозу синоптиков, если в северных регионах снежная, ветреная погода сменятся прояснениями и кратковременными морозами, то в южных регионах ожидаются сильные осадки, переходящие в снег.