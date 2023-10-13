Житель Риддера кинул камень в полицейскую машину

28-летний житель Риддера повредил полицейский автомобиль, бросив в него камень, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Инцидент произошёл на парковочной стоянке перед зданием отдела полиции города Риддер. Мужчина бросил камень в служебный автомобиль марки "ВАЗ", повредив переднее крыло и дворник, рассказали в ДП ВКО.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 1 УК РК "Хулиганство". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее в Кызылординской области водитель, которого остановили за нарушение правил дорожного движения, напал с ножом на инспектора патрульной полиции и разорвал на нём форму.

В Астане пьяная женщина, ругавшаяся с посетителями и персоналом кафе, напала на участкового инспектора. После поступивших жалоб о нарушении общественного порядка её вывели силой из заведения, и в этот момент посетительница кафе начала выяснять отношения с полицейским.