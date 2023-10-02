Пьяная женщина напала на полицейского в Астане. Проводится досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Звонок о нарушении общественного порядка в одном из кафе поступил в ночь на 1 октября в столичный ЦОУ. На вызов направили дежурившего в этом районе участкового.

"Полицейский обнаружил двух пьяных женщин, ругавшихся с посетителями и персоналом кафе. На все призывы прекратить беспорядок женщины не реагировали. В ходе разбирательств обе стали нецензурно выражаться в адрес сотрудников полиции и отказались покидать кафе. Наиболее скандалившую женщину вывели из кафе силой, и она бросилась на участкового и нанесла ему телесные повреждения", - сообщили в ДП Астаны.

Для проведения медицинской экспертизы на состояние алкогольного опьянения обеих нарушительниц порядка посадили в служебный автомобиль полицейского. В машине одна из женщин позвонила на канал “102” и сообщила о том, что сотрудники полиции безосновательно забрали её из кафе. Обращение зафиксировано, по факту проводится досудебное расследование. Отделом дознания ведётся досудебное расследование по факту оскорбления полицейского при выполнении им служебных обязанностей и нападения на него.

Ранее обе женщины привлекались к ответственности за правонарушения. Одна – за управление автотранспортом в пьяном виде, другая неоднократно за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и приставание в общественных местах.





