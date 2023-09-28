Буйный водитель разорвал форму на полицейском в Кызылординской области

Нарушитель напал с ножом на полицейского в Кызылординской области и разорвал на нём форму, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 26 сентября.

Инспектор патрульной полиции Жалагашского районного ОП остановил автомобиль УАЗ за нарушение правил дорожного движения.

"Когда сотрудники полиции в рамках закона попросили водителя транспортного средства предоставить документы, он, выражаясь нецензурно, стал оказывать сопротивление стражу порядка, не подчиняясь требованиям. Угрожая ножом, мужчина разорвал форменную одежду. Правонарушителем оказался 32-летний житель Жалагашского района. Автомобиль помещён на штрафстоянку", - сообщил начальник департамента полиции Кызылординской области Махсудхан Аблазимов.

По факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 380 УК РК - “Угроза убийством, причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением имущества в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей”. Назначены экспертизы.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания отдела полиции.

Если вина подозреваемого будет доказана, его накажут штрафом в размере до 2 000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.