Житель области Абай превратил свой огород в наркоплантацию

Фото: ДП области Абай

Более 4,8 тысячи кустов конопли изъяли полицейские у жителя области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

"В ходе проведения ОПМ "Карасора-2023", сотрудники ОП области Абай установили факт незаконной культивацией наркотических средств в Бескарагайском районе. Прибывшие на место полицейские на окраине села Старая Крепость обнаружили огороженную плантацию. Полицейские установили 39-летнего владельца огорода. В настоящее время выясняются все обстоятельства", — говорится в сообщении.

По данному факту проводятся следственные действия по части 1 статьи 300 УК РК, то есть по факту незаконного культивирования запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества.