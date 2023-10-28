Жильцы 20 многоэтажек в Экибастузе пожаловались на холод в квартирах

отсутствие тепла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата региона. Аким Павлодарской области Асаин Байханов побывал в многоэтажных домах Экибастуза, жильцы которых жалуются на

Ранее в социальных сетях жители дома по адресу Ауэзова, 4а рассказали, что до сих пор живут без тепла. Они задаются вопросом о том, когда в их квартиры поступит долгожданное тепло, которого не было с начала отопительного сезона.

"До сих пор мы живём без тепла. На улице уже минусовая температура. Куда только не обращаемся совместно с КСК, но только отписки, а на деле ничего не меняется. Почему наши дети должны жить в холоде? Почему мы должны оплачивать за тепло, которого в нашем доме нет и не было с начала отопительного сезона. Просим вас принять меры, мы хотим жить в тепле", — говорится в обращении , опубликованном на странице ekibasvteme в Instagram.

Жители соседнего дома также просят обратить внимание на их многоэтажку, сообщив, что отопление слабое, а горячей воды нет.

По информации акимата, в настоящее время на Экибастузской ТЭЦ в работе находятся 4 из 10 котлоагрегатов, в резерве — 2. Ремонт оставшихся 4 котлов ведётся по графику, отметили в акимате. Теплоснабжение запущено на всех многоэтажных жилых домах и домах частного сектора. Из 690 многоквартирных жилых домов жалобы по теплу есть в 20-ти.

При соответствующих параметрах температуры не обеспечивается рабочее давление и, как следствие, отсутствует циркуляция в общедомовой системе теплоснабжения.

"Асаин Байханов побывал в этих домах, проверил подаваемые параметры и встретился с жителями. По итогам выезда глава региона поручил специалистам точечно отработать вопросы по каждому проблемному дому, разобраться в причинах недогрева и провести необходимые работы для улучшения теплоснабжения данных домов", — рассказали в акимате Павлодарской области.

Здесь добавили, что продолжается строительство новой дополнительной тепломагистрали ТМ-7/1, которая позволит улучшить гидравлические параметры нескольких микрорайонов.

"Также ведётся строительство новой резервной магистрали технической воды с насосной второго подъема до ТЭЦ Экибастуза. Из 12 километров техводовода уже уложены и смонтированы около 7 —ми. Завершить строительство планируется до конца года", — говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года в Экибастузе произошла коммунальная авария, в городе был объявлен режим ЧС. Жители мёрзли в квартирах и пытались своими силами отогреть дома при 30-градусных морозах.