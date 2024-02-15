Жене подарю: Необычную картину преподнёс алматинец Ерболату Досаеву
Сегодня, 18:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:37Сегодня, 18:37
108Фото: instagram.com/ztb_kz
Во время встречи с населением Ауэзовского района акиму Алматы Ерболату Досаеву житель города преподнёс подарок - картину с его изображением. Градоначальник хотел было отказаться от презента, но потом сказал, что знает, кому отдаст эту работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на паблик ZTB.
На рисунке аким широко улыбается и держит в руках бетонные блоки.
Житель мегаполиса, вручивший этот подарок, отметил, что хотел поблагодарить акима за его работу от имени населения микрорайона "Акжар".
Досаев принял рисунок, сказав, что передарит его жене.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое