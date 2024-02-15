Жене подарю: Необычную картину преподнёс алматинец Ерболату Досаеву

Во время встречи с населением Ауэзовского района акиму Алматы Ерболату Досаеву житель города преподнёс подарок - картину с его изображением. Градоначальник хотел было отказаться от презента, но потом сказал, что знает, кому отдаст эту работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на паблик ZTB.

На рисунке аким широко улыбается и держит в руках бетонные блоки.



Житель мегаполиса, вручивший этот подарок, отметил, что хотел поблагодарить акима за его работу от имени населения микрорайона "Акжар".



Досаев принял рисунок, сказав, что передарит его жене.