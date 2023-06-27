Жена алматинского стрелка Игоря Дужнова угрожает самосожжением

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Супруга алматинского стрелка Игоря Дужнова едва не сожгла себя и свой дом. Анаида Демирчян до сих пор любыми путями пытается отстоять свое жилье. Сегодня она в очередной раз отказалась впускать частного судебного исполнителя. Пришлось стягивать к дому все экстренные службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сегодня возле дома алматинского стрелка Игоря Дужнова вновь многолюдно. Два года назад он убил при выселении пятерых людей. Это частный судебный исполнитель, двое полицейских, новый хозяин дома и его друг. Теперь уже другой частный судебный исполнитель намерен довести дело до конца. На место вызвали также полицию.

Супруга стрелка Анаида Демирчян сдаваться без боя явно не намерена. Скандалы вокруг имущества разгораются регулярно. Только в этом году частный судебный исполнитель пытался выселить семью уже пять раз. Сегодня женщина заявила, что готова пойти на крайние меры и поджечь себя. С полицией и судебными исполнителями она сначала общалась только через забор.

"Я не запущу, конечно. Как я могу запустить, если это незаконное выселение?" - заявила женщина.

Проблемы с домом начались еще задолго до трагедии двухлетней давности, когда Игорь Дужнов открыл огонь на поражение. Кредит – больше 100 миллионов тенге – семья взяла в 2011 году. А в качестве залога предоставила этот самый дом и коммерческую недвижимость. Ее пустили с молотка, так как платить по счетам супруги не спешили.

Анаида Демирчян утверждала, банк продал имущество ниже оценочной стоимости. И потому на дом, считает она, имеет сейчас полное право.

" Я не намерена из дома выселяться, так как я знаю, что дом принадлежит мне по праву. Все правоустанавливающие документы на Турганова были отменены. Решение суда было отменено. – У вас же были долги по этому дому. Вы будете их выплачивать? Что с этой частью? – В том-то и дело, что все эти долги – всего лишь 75 миллионов тенге. Они полностью покрываются одной коммерческой недвижимостью. Это наш салон. Я его не отдала, идут гражданские суды", - добавила Анаида Демирчян.

Но вот у частного судебного исполнителя своя правда. Алмасбек Елтоков говорит, что действует в рамках закона.

"Решение суда уже было обжаловано неоднократно, им отказали. В данное время решение суда не отменено. Решение суда должно исполняться. Я уже с января 2023 года сюда прихожу и вручаю. Каждый раз откладывается в связи с истребованием прокуратуры, госорганов. Для изучения исполнительного производства. Есть нарушения или нет. Нарушений нет", - говорит ЧСИ Алмасбек Елтоков.

Судебный исполнитель сегодня был настроен решительно. Даже взломали замок на воротах. Но семью так и не выселили.

Прокуратура Алатауского района приостановила производство до выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, 20 сентября около 17:00 в Алматы в микрорайоне Акбулак 54-летний мужчина начал стрелять из охотничьего оружия после того, как его пришли выселять из дома по решению суда. Пять человек - двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец жилья и его друг - получили смертельные ранения. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования родным и близким погибших в трагическом происшествии. Он пообещал, что их семьям будет оказана вся необходимая помощь. Республиканская палата частных судебных исполнителей заявила, что исполнительное производство о выселении является спором двух частных лиц.

Кроме того, сегодня в Департаменте Алматы рассказали подробности о полицейских, которые погибли при исполнении служебного долга. Позднее стало известно, что по ходатайству министра внутренних дел акимат Алматы выделит семьям погибших сотрудников полиции жилье.