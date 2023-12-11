Желая вернуть сумму проигрыша, мужчина ограбил игровой клуб в Шымкенте
Сегодня, 14:27
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Сегодня, 14:27Сегодня, 14:27
79Фото: dixinews.kz
В Шымкенте мужчина после серьёзного денежного проигрыша напал на оператора игрового клуба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что до того, как напасть на сотрудника оператора игрового клуба, мужчина проиграл три миллиона 800 тысяч тенге. Угрожая оператору ножом, злоумышленник завладел четырьмя миллионами тенге из сейфа и скрылся.
Сотрудница заведения сразу же сообщила в полицию, и подозреваемого задержали по "горячим следам".
28-летний житель Шымкента водворён в изолятор временного содержания. Дело в отношении него расследуют по статье 192 Уголовного кодекса РК.
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