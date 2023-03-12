Жанибеку Алимханулы предложили бой за два титула

Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly

Youtube-канал Ring IQ Boxing Talk прокомментировал потенциальный бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы с кубинцем Эрисланди Ларой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"У Жанибека Алимханулы есть титул WBO, но также Боб Арум и Top Rank могут перетянуть на свою сторону и титул WBA, которым владеет Эрисланди Лара. Арум говорил, что готов заплатить любому достойному средневесу за бой с Алимханулы. Правда, пока имя Лары связывают с Дэнни Гарсией и их возможным поединком в промежуточном весе. Если этот бой состоится, вероятно, Top Rank придется выставить Жанибека против менее значимого соперника, чтобы не разориться", — говорит автор канала.

Напомним, ранее казахстанский боксёр, обладатель титула чемпиона мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы обратился в социальных сетях к "временному" чемпиону по версии WBC доминиканцу Карлосу Адамесу, который имеет опыт спаррингов с "Казахским стилем". Алимханулы сказал, что готов к поединку.