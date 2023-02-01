Жанибек Алимханулы ответил на вызов чемпиона мира

Фото: twitter.com/qazaqstyle

Казахстанский боксёр, обладатель титула чемпиона мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы обратился в социальных сетях к "временному" чемпиону по версии WBC доминиканцу Карлосу Адамесу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ранее Адамес, который имеет опыт спаррингов с "Казахским стилем", предложил ему разделить ринг в полноценном поединке.

"Я был удивлён, когда услышал, что ты хочешь со мной сразиться. Хотя ты не чемпион и не популярен, у тебя есть мужество. Я уважаю это! Я с радостью подерусь с тобой. И этот бой будет легче, чем спарринг! Будь готов!", — написал Жанибек, поделившись совместным фото с Адамесом.

До этого Алимханулы заявлял, что хочет проводить бои только с полноправными чемпионами и известными боксёрами.