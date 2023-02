Жанибек Алимханулы ответил на вызов чемпиона мира

Казахстанский боксёр, обладатель титула чемпиона мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы обратился в социальных сетях к "временному" чемпиону по версии WBC доминиканцу Карлосу Адамесу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ранее Адамес, который имеет опыт спаррингов с "Казахским стилем", предложил ему разделить ринг в полноценном поединке.

До этого Алимханулы заявлял, что хочет проводить бои только с полноправными чемпионами и известными боксёрами.

I was surprised when I heard that you wanted to fight me. Although you are not a champion and not popular, you have the courage. I respect it! I will gladly fight with you. And this fight will be easier than sparring! Be ready! pic.twitter.com/IYpFYNbSAJ