Не хотели расходиться: Алимханулы и Гуальтьери удивили зрителей на дуэли взглядов

На традиционной дуэли взглядов казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы и представитель Германии Винченцо Гуальтьери удивили своих фанатов, передаёт BaigeNews.kz.

Больше минуты соперники напряжённо смотрели друг другу в глаза и не хотели расходиться, даже когда их об этом попросили.

"Сегодня попытался показать сопернику благородство, напор, волчий характер! Противник почувствовал нашу бурю. Он сказал, что наша цель ясна. Заметил искру пламени "Казахского стиля". В его глазах я заметил только неуверенность, беспокойство и нервозность. "Казахский стиль" снова готов написать историю!" — написал Жанибек Алимханулы в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JANIBEK | QAZAQ STYLE (@janibek_alimkhanuly)

Титульный бой в среднем весе Жанибека Алимханулы и Винченцо Гуальтьери состоится утром 15 октября. На кону будут стоять пояса чемпиона мира в 160 фунтах по версиям WBO и IBF. Пояс WBO сейчас принадлежит Алимханулы, а пояс IBF — Гуальтьери.

Прямая трансляция на телеканале "Qazsport" начнется в 07:00 по времени Астаны.