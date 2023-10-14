Не хотели расходиться: Алимханулы и Гуальтьери удивили зрителей на дуэли взглядов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На традиционной дуэли взглядов казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы и представитель Германии Винченцо Гуальтьери удивили своих фанатов, передаёт BaigeNews.kz.
Больше минуты соперники напряжённо смотрели друг другу в глаза и не хотели расходиться, даже когда их об этом попросили.
Someone’s going home with two belts… 👀#JanibekGualtieri | TOMORROW 10:30PM ET | @ESPN pic.twitter.com/EAgpwC7jbb— Top Rank Boxing (@trboxing) October 13, 2023
"Сегодня попытался показать сопернику благородство, напор, волчий характер! Противник почувствовал нашу бурю. Он сказал, что наша цель ясна. Заметил искру пламени "Казахского стиля". В его глазах я заметил только неуверенность, беспокойство и нервозность. "Казахский стиль" снова готов написать историю!" — написал Жанибек Алимханулы в соцсетях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Титульный бой в среднем весе Жанибека Алимханулы и Винченцо Гуальтьери состоится утром 15 октября. На кону будут стоять пояса чемпиона мира в 160 фунтах по версиям WBO и IBF. Пояс WBO сейчас принадлежит Алимханулы, а пояс IBF — Гуальтьери.
Прямая трансляция на телеканале "Qazsport" начнется в 07:00 по времени Астаны.
Самое читаемое
- Как обманывают покупателей в Казахстане
- "Живём в страхе": в Щучинске матери требуют защитить их сыновей от вымогательств
- Заказное убийство предотвратили в Астане
- Тимур Бекмамбетов рассказал, в каких городах Казахстана будет обучать аниматоров
- Внук пытался через суд выселить больную бабушку в Актюбинской области