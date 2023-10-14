Алимханулы поделился планами на бой с "Канело" и переход в другой вес

Обладатель титула чемпиона мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы заявил, что не намерен останавливаться на одной весовой категории, а планирует оставить большой след в истории бокса за свою карьеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Утром 15 октября Алимханулы проведёт объединительный бой с чемпионом по версии IBF Винченцо Гуальтьери. Прямая трансляция на телеканале "Qazsport" начнётся в 07:00 по времени Астаны.

"Я просто боец. Я хочу оставить казахский стиль в истории. Я просто хотел стать одним из лучших в своем деле. Я не ощущаю никакого давления. Чувствую себя очень сильным. Я считаю, что у меня есть все необходимое, чтобы выступать на таком уровне. Моя цель — завоевать все четыре титула в среднем весе и стать "абсолютом", а затем я хотел бы перейти в другую весовую категорию и навести шума там. Я хотел бы попробовать себя в разных весовых категориях, может быть, даже в четырех разных дивизионах. Для меня важно драться с такими известными именами, как "Канело", Бенавидес и другими парнями из более крупных весовых категорий", — цитирует Алимханулы Boxingscene.com.

Напомним, на кону в титульном бою Жанибека Алимханулы и Винченцо Гуальтьери будут стоять пояса чемпиона мира в 160 фунтах по версиям WBO и IBF. Пояс WBO сейчас принадлежит Алимханулы, а пояс IBF — Гуальтьери.

Ранее боксёры порадовали своих фанатов напряжённой дуэлью взглядов. Больше минуты соперники смотрели друг другу в глаза и не хотели расходиться, даже когда их об этом попросили. В соцсетях Алимханул признался, что хотел показать сопернику благородство, напор и волчий характер, а в глазах оппонента разглядел неуверенность и беспокойство.