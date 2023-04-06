Завершился суд над сыновьями мажилисмена Жигули Дайрабаева

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Суд №2 Тараза рассмотрел уголовное дело в отношении четырёх лиц, обвиняемых в совершении мошенничества. На скамье подсудимых оказались двое сыновей депутата мажилиса Жигули Дайрабаева, передаёт BaigeNews.kz.

Дело было возбуждено по пункту 2 части 4 статьи 190 - мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

"Установлено, что Ерлан Кулкеев, являясь замруководителя Управления сельского хозяйства Жамбылской области, предприниматели Дидар Молдакалык и Марат Дайрабаев (сыновья депутата - Прим. автора), а также бизнесмен Елибай Елжан, нарушая правила субсидирования получили государственные субсидии за приобретённые саженцы клубники "Альбион" (оформив их на крестьянские хозяйства), часть из которых похитили путём мошенничества и потратили на личные нужды, причинив тем самым ущерб государству в размере 550 849 430 тенге", - сообщили в суде.

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, видеозаписями, заключениями экспертов, вещественными доказательствами.

Подсудимые вину не признали, просили их оправдать.



При назначении наказания суд признал отягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством нарушение Кулкеевым принятой им профессиональной присяги. К смягчающим обстоятельствам отнёс отсутствие судимостей и наличие у него же и сыновей депутата малолетних детей.

"Приговором суда К. признан виновным и по совокупности преступлений окончательно ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Елибай Елжану – пять лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности. Молдакалык и Дайрабаеву – по пять лет лишения свободы, с применением статьи 63 УК условно, с установлением пробационного контроля, также с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности", - сказано на сайте Жамбылского областного суда.

Приговор в законную силу не вступил.