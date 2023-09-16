Застройщика обязали снести вплотную построенный ЖК в Актау
Сегодня, 01:40
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Сегодня, 01:40Сегодня, 01:40
133Фото: lada.kz
В Актау суд вынес решение о сносе самовольно построенного здания, которое расположено вплотную к соседнему объекту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Речь идёт о недостроенном жилом комплексе "Кереге". В суд на застройщика подал акимат после жалоб жильцов близлежащих домов.
В областном управлении государственного архитектурно-строительного контроля пояснили, что данный объект строится без разрешительных документов.
"Подано исковое заявление в судебные органы по сносу самовольной постройки. На сегодняшний день решение суда о сносе вступило в законную силу. Застройщик вправе обратиться в Верховный суд для обжалования решения суда первой и апелляционной инстанции", - сообщили в управлении.
lada.kz
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