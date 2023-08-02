Застройщик ЖК "Аккент" предоставит семье погибшей двухкомнатную квартиру

Застройщик пообещал произвести восстановительные работы в пострадавшем при пожаре доме.

По информации застройщика жилого комплекса "Аккент" - ТОО "Ayt Housing Complex", где накануне произошел пожар, семье погибшей будет предоставлена двухкомнатная квартира на безвозмездной основе, передаёт BaigeNews.kz.

"От имени компании выражаем соболезнования родным и близким Асель Бекмухамбетовой. Желаем скорейшего выздоровления сестре Асель - Айжан", - сообщили в ТОО.

Кроме того, застройщик пообещал произвести восстановительные работы в доме, в котором произошло возгорание. Об этом гендиректор строительной компании Ayt Housing Complex Канат Ералиев сообщил в ходе встречи с жильцами ЖК "Аккент".

"Мы по своей инициативе готовы взять расходы по восстановлению дома на себя", - сказал гендиректор.

Отмечается, что ТОО "Ayt Housing Complex" является застройщиком ЖК.

"Многоквартирный жилой дом 54 введен в эксплуатацию актом приемки объекта в эксплуатацию за №773 от 07.08.2017 года. До января 2020-го данный дом пустовал, заказчиком и собственником данного дома не является ТОО "Ayt Housing Complex". Данный дом был заселен жителями только в 2020 году, но уже новым собственником дома. В данном жилом комплексе обслуживающий орган управления является ОСИ "ЖК "Аккент". В марте прошлого года ОСИ заключила договор с управляющей компанией в лице ТОО "Ayt Facility Management", директором которого является Маженов Г. С", - говорится в сообщении застройщика.

Напомним, 1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошел пожар. На место происшествия в 17:10 направили пожарные рассчеты ДЧС Алматы.

Ранее сообщалось, что при пожаре от множественных травм скончалась 31-летняя женщина.

Власти города пообещали, что семье погибшей при пожаре в Алматы будет оказана вся необходимая помощь.