Зарплата шахтеров в Казахстане уменьшилась почти на 10 процентов

В Казахстане за прошедший год зарплата шахтеров в Казахстане уменьшилась почти на 9,6 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.

Аналитики приводят данные, что за последний год зарплата шахтёров увеличилась на 20 процентов, но при этом, если рассматривать динамику с учётом инфляции, то реальная зарплата в сравнении со вторым кварталом 2022-го не выросла, а даже уменьшилась.

Аналитики отмечают, что 710,9 тысячи тенге (эти данные приводит Бюро нацстатистики) — это усреднённый показатель по всей горнодобывающей отрасли, которая включает в себя и угольную промышленность, и добычу металлических руд, и "нефтянку". То есть, если детализировать, то высокие зарплаты выделяются подразделу добычи сырой нефти и природного газа: 1,2 миллиона тенге.

Около 746,6 тысячи тенге в апреле–июне получали те, кто оказывал какие-либо услуги в горнодобывающей промышленности. Именно эти две большие категории формально увеличивали средний показатель по отрасли. Номинальная зарплата в секторе добычи металлических руд в апреле–июне этого года составляла 533,8 тысячи тенге, в добыче угля — 503,9 тысячи тенге, в области добычи прочих полезных ископаемых — 292 тысяч тенге.

При этом аналитики отмечают, что показатель ещё уменьшится, если взять в расчёт не номинальную, а модальную заработную плату. Это наиболее часто встречающаяся зарплата работников в той или иной сфере. Таким образом, в 2022-м казахстанцы, работающие в горнодобывающей промышленности, чаще всего получали 297,9 тысячи тенге. Это в два раза меньше номинальной зарплаты за тот же год (653,3 тысячи тенге).

Ранее шахтёры в Улытау устроили забастовку. Бастующие заявили 15 требований. Среди них улучшение условий труда, обновление оборудования, выплата премий, пересмотр условий медстрахования