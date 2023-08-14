Шахтёры "Казахмыса" в области Улытау устроили забастовку
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В области Улытау бастует около 100 шахтёров "Казахмыса". Люди заявили о приостановлении работ и требованиях по улучщению условий труда, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе корпорации "Казахмыс", 14 августа шахтёры и работники подрядных организаций шахты №65 Сатпаевской производственной площадки, заступивших в ночную смену отказались выходить на работу.
"На место выехали руководство "Казахмыс", сотрудники прокуратуры, представители местной исполнительной власти. В настоящий момент руководство "Казахмыс" ведёт переговоры с инициативной группой шахтеров для решения возникших вопросов. Работает региональный оперативный штаб. Группа компаний "Казахмыс" всегда была и остается открыта для конструктивного диалога", — прокомментировали в пресс-службе компании.
Известно, что бастующие заявили 15 требований. Среди них улучшение условий труда, обновление оборудования, выплата премий, пересмотр условий медстрахования.
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