Занижают масштабы трагедии: блогер из Актау показал видео с места массовой гибели лебедей
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Известный казахстанский видеограф Азамат Сарсенбаев снял на видео кадры массового мора лебедей-шипунов в Актау, передаёт BaigeNews.kz.
Блогер считает, что власти преуменьшают масштабы трагедии.
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"По берегу озера Караколь разбросаны сотни, если не тысячи тушек мёртвых лебедей. На фоне этого, сотрудники местного комитета лесного роста хозяйства и животного мира официально отчитались, что нашли лишь 30 тушек мёртвых лебедей. Я не понимаю, почему они настолько занижают масштабы трагедии, которая в настоящий момент разворачивается на озере Караколь? Почему Минэкологии не предпринимает действий по поводу данного происшествия? Будут ли приниматься меры по вакцинировании домашних и придворовых птиц на территории Мангистау? Будет ли создаваться комиссия по изучению и недопущению массовой гибели перелетных птиц, так как массовая гибель птиц повторяется из года в год, и к сожалению, с каждым годом, масштабы только увеличиваются. В этот же раз, масштабы просто ужасают…", — написал Азамат Сарсенбаев.
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Напомним, ранее сообщалось о найденных 21 декабря 30 тушках мёртвых лебедей. В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что в отобранных пробах воды превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено. А специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира после подтверждённых тестов заявили, что пернатые погибли от птичьего гриппа.
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