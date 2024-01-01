Занижают масштабы трагедии: блогер из Актау показал видео с места массовой гибели лебедей

Известный казахстанский видеограф Азамат Сарсенбаев снял на видео кадры массового мора лебедей-шипунов в Актау, передаёт BaigeNews.kz.

Блогер считает, что власти преуменьшают масштабы трагедии.

"По берегу озера Караколь разбросаны сотни, если не тысячи тушек мёртвых лебедей. На фоне этого, сотрудники местного комитета лесного роста хозяйства и животного мира официально отчитались, что нашли лишь 30 тушек мёртвых лебедей. Я не понимаю, почему они настолько занижают масштабы трагедии, которая в настоящий момент разворачивается на озере Караколь? Почему Минэкологии не предпринимает действий по поводу данного происшествия? Будут ли приниматься меры по вакцинировании домашних и придворовых птиц на территории Мангистау? Будет ли создаваться комиссия по изучению и недопущению массовой гибели перелетных птиц, так как массовая гибель птиц повторяется из года в год, и к сожалению, с каждым годом, масштабы только увеличиваются. В этот же раз, масштабы просто ужасают…", — написал Азамат Сарсенбаев.