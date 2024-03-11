Замдиректора "ОзенМунайГаза" осудили в Актау

В Актауском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении заместителя директора АО "ОзенМунайГаз" К. Органом следствия он обвинялся в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что подсудимый К., будучи заместителем директора по производству добычи нефти и газа АО "ОМГ", а также являясь председателем тендерной комиссии предприятия, при проведении тендера на выполнение буровых работ пролоббировал интересы определённой компании в ущерб другой.

"К., не отменяя протокол итогов торгов от 20 марта 2023 года, где победителем объявлено ТОО "К", 29 марта 2023 года принял незаконное решение о проведении тендера по тем же лотам. Осознавая неправомерность своих действий, зная, что заявка ТОО "A" не соответствует требованиям потенциальных поставщиков, воспользовавшись своими полномочиями в целях лоббирования интересов ТОО "A", 29 марта 2023 года провёл повторное заседание, по итогам которого приняли решение о допуске к торгам ТОО "A" по всем 4 лотам", - сообщили в суде.

По итогам конкурса победителем признано ТОО "А", максимально занизившее цену.

Таким образом, общая стоимость услуг была занижена на более чем 2,7 миллиарда тенге.

"Кроме того, подсудимый, не проверив и не удостоверившись в исполнении условий договора, заключённого между АО "ОМГ" и ТОО "АНСК" на предоставление насосно-компрессорных труб в аренду, подписал акты выполненных работ и не принял меры к удержанию оплаты суммы аренды в размере 21 749 456 млн тенге, чем проявил халатность. Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями специалистов, гарантийными письмами, актами выполненных работ, товарно-транспортными накладными и другими материалами дела", - заявили в суде.

Суд при назначении наказания учёл обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность: наличие малолетних детей и положительные характеристики с мест проживания и работы.

К. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в сфере нефтяной и газовой промышленности пожизненно.

Приговор не вступил в законную силу.