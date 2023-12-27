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В Костанайской области продолжает бушевать ураган

Сегодня, 11:34
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gov.kz Сегодня, 11:34
Сегодня, 11:34
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Фото: gov.kz

Жителей Костанайской области просят воздержаться от поездок в связи с ухудшением погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Костанайской области.

По прогнозным данным РГП "Казгидромет" на большей части Костанайской области ожидаются осадки в виде снега и метели. На юге области туман. Ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с, на большей части области порывы 23-28 м/с, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В городе Костанай ожидается метель. Ветер юго-западный, ночью 15-20, порывы 23-28 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Как сообщили в акимате, в связи с ухудшением погодных условий закрытыми остаются 2 автодороги республиканского значения для всех видов автотранспорта:
1. М-36 " Екатеринбург-Алматы" 683-729 км (от с Сарыколь до гр. СКО)
2. А-21 "Мамлютка-Костанай" км 250-180 (от с. Узынколь до гр. СКО)
Автодороги областного значения открыты во все направления.

Кроме того, учащиеся 1 смены с 0 по 11 классов школ Наурзумского, Узункольского, Мендыкаринского, Карасуского, г. Аркалык, Костанай переведены на дистанционное обучение.

Для стабилизации ситуации на дорогах силами "КазахАвтоЖол" задействованы 85 ед. техники, а для очистки областных и местных дорог имеется 526 ед. техники подрядных организаций. Проводится подсыпка инертным материалом всех автодорог области.

Акимат  Костанайской области призывает воздержаться от поездок, до стабилизации погодных условий.

Видео kstnews.kz.

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