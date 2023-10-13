Заказное убийство предотвратили в Астане

Полицейские Астаны предотвратили заказное убийство, которое по предварительным данным хотели совершить двое граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Предполагаемые заказчик и исполнитель убийства были задержаны на трассе Астана – Кокшетау.

"При обыске в салоне автомашины обнаружен боевой пистолет и 5 патронов калибра 9 мм, также в доме заказчика преступления изъяты еще 34 аналогичных боеприпаса", - говорит начальник УБОП ДП Астаны Аргын Алтынбеков.

Как сообщили в полиции, мотивом преступления послужило нежелание заказчика нести ответственность за растраченное имущество.

Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания. По факту покушения на убийство проводится досудебное расследование.