  • 13 Октября, 13:42
  • BAIGENEWS

Заказное убийство предотвратили в Астане

Сегодня, 12:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Сегодня, 12:49
Сегодня, 12:49
161
Фото: Baigenews.kz

Полицейские Астаны предотвратили заказное убийство, которое по предварительным данным хотели совершить двое граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Предполагаемые заказчик и исполнитель убийства были задержаны на трассе Астана – Кокшетау.

"При обыске в салоне автомашины обнаружен боевой пистолет и 5 патронов калибра 9 мм, также в доме заказчика преступления изъяты еще 34 аналогичных боеприпаса", - говорит начальник УБОП ДП Астаны Аргын Алтынбеков.

Как сообщили в полиции, мотивом преступления послужило нежелание заказчика нести ответственность за растраченное имущество. 

Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания. По факту покушения на убийство проводится досудебное расследование.

Самое читаемое

Наверх